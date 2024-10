All'Eurovision sventola imponente la bandiera tricolore. Non solo Marco Mengoni, sono ben tre i partecipanti italiani in gara. Oltre al vincitore del Festival di Sanremo, infatti, protagonisti anche i Piqud Jack, gruppo pistoiese in gara per San Marino, e Alessandra Mele, nata a Pietra Ligure ma in gara per la Norvegia.

Classe 2002, Alessandra Mele, di padre italiano (di Albenga) e madre norvegese, partecipa all'Eurovision per il paese scandinavo con "Queen of Kings". E' cresciuta nel piccolo paesino di Cisano sul Neva, dove ha coltivato la sua passione per il canto, ma da qualche anni si è trasferita proprio in Norvegia.

Nell'ultimo anno ha partecipato a The Voice Norvegia, ottenendo il successo. Poi ha trionfato anche al Melody Grand Prix, kermesse musicale simile a Sanremo, ottenendo la possibilità di gareggiare all'Eurovision.

Protagonista in semifinale, Alessandra ha passato il turno e nell'ultima serata sfiderà, fra gli altri, anche Marco Mengoni. E, visto che non sarà possibile votare artisti del proprio paese, chissà che gli italiani non decidano di dare le proprie preferenze all'artista italo-norvegese.

Nel suo brano inglese, Alessandra Mele propone anche una intro tutta italiana. "Combatteremo sempre bensì. Amore e fede la gente rapì. Il nostro motto sarà così: Veni, vidi, vici", recita l'introduzione in lingua madre.