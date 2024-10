La baia delle Rocce Rosse ad Arbatax, ospiterà grandi artisti d’eccezione, ma farà da preludio anche all’esibizione del giovanissimo Alberto Oneto, nato a Nuoro il 2 agosto del 2002, iscritto al quarto anno delle scuole superiori: sarà lui con un’introduzione di dj set ad aprire la manifestazione in programma dal 14 al 17 agosto.

Alberto, 17 anni, si appassiona alla musica già dalla tenera età. Entra nel mondo degli strumenti già da quando aveva 6 anni età imparando a suonare la chitarra classica e successivamente elettrica, approfondendo vari generi musicali, in poco tempo passa dalla chitarra alla consolle, seguendo sempre le orme del padre, con gli anni comincia a suonare in diverse feste della provincia, animando anche la serata finale del carnevale nella città di Nuoro e altre manifestazioni itineranti.

Dopo un calendario ricco di impegni (in varie città della Sardegna) qualche settimana è arrivata a sorpresa, la chiamata per la partecipazione Red Valley Festival, uno dei festival più gettonati a livello nazionali, che porterà in Sardegna grandi ospiti di livello internazionale, tra cui appunto anche Gigi D’Agostino.