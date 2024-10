Un esemplare di ficus recusa si è abbattuto sulla strada questo pomeriggio in viale Merello a Cagliari. Il crollo dell'albero non ha coinvolto alcuna persona ma ha danneggiato un'auto parcheggiata sotto la pianta.

Il ficus - fa sapere l'amministrazione comunale - era stato regolarmente controllato dal Servizio del Verde pubblico nell'ambito delle verifiche costantemente effettuate su tutto il patrimonio verde cittadino.

In via precauzionale sono state effettuate ulteriori verifiche sugli alberi vicini, dai quali è emersa la necessità di abbattere urgentemente un altro esemplare arboreo a dimora nelle immediate vicinanze.

L'albero, ricadente nella "classe D" di propensione al cedimento con "gravità estrema", presentava forti rischi derivanti dalla ormai compromessa stabilità.