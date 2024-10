di Roberto Tangianu, fonte L'Unione Sarda

Il Festival di San Pantaleo è una grande festa di primavera che fiorisce nel cuore dell’estate. Germogliano forme d’arte che attraversano l’intero universo dello spettacolo isolano, ma con aperture di grande respiro internazionale.

La manifestazione, giunta al suo quarto anno consecutivo, si svolgerà il 21, 22 e 23 agosto nella piazzetta di una delle località più suggestive della Gallura. La cantante statunitense Amii Stewart sarà la madrina d’eccezione e nel corso dell’evento canterà alcuni dei suoi grandi successi tra cui la hit mondiale Knock on Wood.

Al timone della grande nave portatrice di bellezza, cultura e tradizioni è stato chiamato ancora una volta Giuliano Marongiu, presentatore ufficiale e amico della manifestazione gallurese. Un palcoscenico floreale, allestito appositamente per l’occasione, ospiterà l’alternanza di alcuni degli artisti più rappresentativi come Piero Marras, le Balentes, Marino De Rosas, Vincenzo Murino, Mauro Mibelli e la sua band. Il Festival nasce per portare in Gallura le pagine più belle dell’espressione popolare della Sardegna e anche quest’anno sarà nutrita la presenza dei gruppi folk che animeranno gli spazi d’incontro con danze, suoni e colori della tradizione. Hanno risposto all’invito dell’organizzazione guidata da Piera Marongiu e Giampiera Cucciari, formata dall’Associazione Culturale Due Zero e Gruppo Folk San Pantaleo, le formazioni di Samugheo, Luogosanto, Villagrande Strisaili, Tempio Pausania, Osilo, Villaurbana, Nuoro e Aggius. Le creazioni di Maria Ausilia Marongiu, stilista apprezzata, saranno illuminate dai riflettori che si accenderanno per dare luce anche agli Sbandieratori e Musici della Città di Sassari, alle maschere del Carnevale isolano, alla Compagnia Arte e Danza di Olbia, al Coro Eufonia di Gavoi, ai suoni delle launeddas e ai canti a chitarra del Logudoro.

I visitatori e i turisti potranno assistere a uno spettacolo ampio e colorato di una Sardegna che si racconta nel centro della Costa Smeralda anche con la Mostra Mercato dell’Artigianato che espone i prodotti elaborati dalla creatività e il Mercato dei prodotti agroalimentari tradizionali sardi con dimostrazioni e degustazione.

La direzione artistica è curata da Alessandro Secchi e Sabrina Merlo.