In memoria di Armando Pira, l'associazione culturale Tenore Angelo Caria con il patrocinio del comune Di Nuoro – Assessorato alla Cultura – Sport – Turismo e Spettacolo e del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta istituisce su "Cuncursu 'e poesia Sarda Armando Pira", maestro di canto a tenore. Le opere dovranno essere mandate entro e non oltre il 15 luglio, la premiazione si terrà il 4 settembre nella Biblioteca Satta.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Possono partecipare al concorso tutti i poeti che compongono in lingua sarda. Sono ammesse tutte le varianti linguistiche esistenti in Sardegna, comprese le parlate locali. Per le varianti meno comuni, le frasi in disuso o poco conosciute è gradita la traduzione.

Art. 2 – Le sezioni sono due: a) sezione principale “Armando Pira”: poesia in rima a tema libero (massimo 40 versi); b) sezione speciale “Sebastiano Satta” (istituita in occasione dell’anno sattiano, coincidente con il centenario della morte del poeta): poesia in rima o a versi sciolti con tema dedicato al poeta Satta;

Art. 3 – I concorrenti possono partecipare a ogni sezione con una sola composizione. Le opere iscritte e non premiate alla sezione speciale “Sebastiano Satta”, se in possesso dei requisiti previsti per la sezione principale (poesia in rima) e se ritenute particolarmente meritevoli dalla giuria, possono essere ripescate nella sezione principale;

Art. 4 – Le poesia partecipanti alle varie sezioni dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi;

Art. 5 – Le opere dovranno essere firmate solo con uno pseudonimo e inviate in busta chiusa contenente oltre le composizioni anche un’altra busta chiusa in cui saranno riportati nome, cognome, pseudonimo e indirizzo con eventuale recapito del concorrente; Per ogni composizione dovrà inoltre essere specificata la sezione per cui si concorre;

Art. 6 – Le opere dovranno essere redatte a macchina o fotocopiate in modo chiaro e leggibile e dovranno essere recapitate all’indirizzo: Associazione culturale Tenore Angelo Caria - Via La Maddalena, 1 - 08100 Nuoro (NU) riportando la dicitura “Cuncursu ‘e poesia Sarda – Armando Pira” entro e non oltre il 15 luglio 2014 in numero di 6 copie per composizione;