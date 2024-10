"Carola Rackete sc....a dai ne..i", un brutto e vile messaggio di odio razziale che qualcuno aveva realizzato con le bombolette spray: ma ora, al posto di quel pasticcio volgare, c’è un bellissima opera raffigurante una donna che poggia il suo viso sul pianeta terra, realizzata dalla street artist cagliaritana Nina Castle.

Una bellissima iniziativa per dire “No all’odio di genere”, con una bella sinergia tra la street artist cagliaritana Nina Castle e di Gianna Melis, sarda, di Domus de Maria, ma residente da tempo a Milano. E’ bastato poco poi per mettere su un bel flash mob con le donne che si sono armate di pennelli e vernice bianca per cancellare l'obbrobrio.

Il messaggio d’amore

"Il dipinto raffigurato nel murale è un messaggio d’amore contro l’odio che quella scritta rappresentava. Un messaggio di amore verso il nostro Pianeta Terra, e verso tutti i suoi abitanti, senza distinzione di etnia, colore della pelle, nazionalità, religione e cultura".