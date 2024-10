Antonio Contu, referente del distretto dei Lions Sardegna-Umbria e Lazio, non credeva ai suoi occhi: il grande gesto dei sardi sul lungomare dei Centomila, al Poetto, da via Capri in avanti, ha superato ogni record mondiale.

Una grande manifestazione, si tratta della più lunga catena al mondo di occhiali usati. Occhiali che saranno riciclati nel centro di Chivasso per essere consegnati ai bisognosi che ne faranno richiesta, un gran bel gesto di generosità.

Una autentica giornata di festa, con la banda musicale della città di Sardara, il gruppo folk San Salvatore e quello di San Sebastiano, poi le maschere dei Bois Scalepranu, di Escalaplano. Una lunga catena (si parla di quattro chilometri di occhiali) che ha dipinto la città con i colori della solidarietà.