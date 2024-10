Sindaco eletto con 209 voti.

Elettori: 334 | Votanti: 214 (64,07%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Raggiunto il quorum ad Aidomaggiore: il nuovo sindaco è Antonello Virdis, 54 anni, imprenditore agricolo, sposato e padre di due figli.

Era l’unico candidato del piccolo centro del Guilcier di 467 abitanti, supportato dalla Lista “Per crescere insieme a manu tenta”.

In un’intervista realizzata da Sardegna Live qualche giorno fa, il neo sindaco aveva sottolineato l’importanza di affrontare il problema “disoccupazione” ad Aidomaggiore: “Il lavoro che non c’è è un dilemma che preoccupa molto, soprattutto in Sardegna e per il nostro piccolo centro abbiamo in mente una serie di progetti che affronteranno il problema affinché i giovani possano avere la possibilità di crearsi un futuro nel loro paese, vediamo se sarà possibile realizzarli”.

“La nostra squadra – aveva detto - è composta da giovani, quasi tutti alla prima esperienza, che hanno voglia di mettersi in gioco. Sono certo che, se raggiungeremo il quorum, potremo fare politica al servizio della nostra comunità ed essere il motore di cambiamento per Aidomaggiore”. Così è andata, il quorum è stato raggiunto.

La lista “Per crescere insieme a manu tenta”: Antonio Cambedda, Valentina Licheri, Pietro Masia, Maria Lourdes Pala, Maria Consueli Pinna, Valentina Scanu, Lorena Vezi.