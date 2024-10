Si terrà il 22 settembre ad Aidomaggiore il Piaggio Day, motoraduno amatoriale Piaggio e marchi associati.

L'evento, organizzato dal "No Illoro Group 2002" in collaborazione col Comune, prenderà il via alle ore 8 presso il centro sociale del paese, dove si registreranno le iscrizioni.

Alle ore 9:30 partirà il tour del territorio con un giro intercomunale fra Aidomaggiore, Abbasanta e Ghilarza.

Alle ore 16 intrattenimento per tutti i partecipanti con Meddone Dj.

Per informazioni contattare i numeri riportati nella locandina dell'evento.