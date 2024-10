Corre in solitaria Antonello Virdis candidato alla carica di primo cittadino per Aidomaggiore, un piccolo borgo al centro della nostra Isola che conta appena 467 abitanti, poco distante dal lago di Omodeo. Diplomato elettrotecnico è un imprenditore agricolo, è sposato e padre di due figli. Aidomaggiore è il suo paese fin dalla nascita e, per poter rappresentare i suoi compaesani nel prossimo quinquennio amministrativo, avrà come unico rivale il quorum che sfiderà supportato dalla lista Per crescere insieme a manu tenta”.

Una lista che vede 7 candidati alla carica di Consigliere: Antonio Cambedda, Valentina Licheri, Pietro Masia, Maria Lourdes Pala, Maria Consueli Pinna, Valentina Scanu, Lorena Vezi.

Nel 2017 il Comune di Aidomaggiore aveva eletto Mariano Salaris con il 100% dei voti. Il 31 maggio 2015 era stato riconfermato il sindaco Adele Virdis con la lista civica Progetto Aido, ma con il Decreto n.33 del 14 marzo 2017 il consiglio comunale è stato sciolto per il decesso del sindaco Virdis.

Abbiamo contattato il candidato sindaco nel piccolo centro nell’altopiano di Abbasanta che, per prima cosa, ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema “disoccupazione” ad Aidomaggiore: “Il lavoro che non c’è è un dilemma che preoccupa molto, soprattutto in Sardegna e per il nostro piccolo centro abbiamo in mente una serie di progetti che affronteranno il problema affinché i giovani possano avere la possibilità di crearsi un futuro nel loro paese, vediamo se sarà possibile realizzarli”.

“La nostra - spiega il candidato - è una squadra composta da giovani, quasi tutti alla prima esperienza, che hanno voglia di mettersi in gioco. Sono certo che, se raggiungeremo il quorum, potremo fare politica al servizio della nostra comunità ed essere il motore di cambiamento per Aidomaggiore”.

Per quanto riguarda i punti qualificanti del suo programma politico, Antonello Virdis preferisce non dare indicazioni precise, poiché ritiene che siano tutti importanti in egual misura e aggiunge che prenderà atto anche dei progetti ancora in corso dell’amministrazione precedente: “Se verremmo eletti sarà una delle nostre priorità, è necessario trovare un buon punto d’incontro tra quello che è stato fatto finora e quello che dovremmo creare”.

Ribadisce, infine, l’importanza di avere accanto una squadra capace e motivata con la quale instaurare un rapporto di dialogo e fiducia necessari per amministrare bene il proprio paese: “Insieme al mio gruppo sentiamo la necessità di metterci a disposizione dei nostri compaesani e faremo di tutto per venire incontro alle necessità degli abitanti di Aidomaggiore”.