Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - Svolta nell'inchiesta che lo scorso 5 dicembre portò nell'agrigentino un uomo in manette con l'accusa di avere sfregiato con l'acido la moglie da cui si sta separando. Questa sera è stata arrestata la donna accusata di calunnia nei confronti del marito. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno eseguito questa sera l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della cinquantenne. Il marito 48enne, arrestato lo scorso 5 dicembre, è tuttora ricoverato al Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ferite alle mani e al collo. Dal primo giorno aveva detto che era stata la donna ad aggredirlo con l'acido.

Oggi la svolta a sorpresa. Dopo gli accertamenti eseguiti, gli inquirenti avrebbero avuto conferma che in effetti sarebbe stata la donna, sfigurata su parte del volto, a gettare l'acido sul marito. Per poi accusarlo falsamente. La donna si trova in queste ore nel commissariato di Palma di Montechiaro.