AGGIORNAMENTO DELLE 11:40 DI MERCOLEDI 21 AGOSTO.

Frattura orbitale e grosso ematoma all'occhio destro. E' quanto refertato dai medici che hanno visitato un 23enne di Alghero che ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione da parte di un buttafuori una discoteca della città.

L'episodio risalirebbe alla vigilia di Ferragosto, quando il giovane stava trascorrendo la serata nel privé del locale con amici. Secondo il racconto del suo legale, l'avvocato Filippo Carta, la presunta vittima si sarebbe trovata in mezzo ad una rissa scoppiata tra un gruppo di persone finendo per essere colpita da un addetto alla sicurezza.

A nulla sarebbero valsi i tentativi del 23enne di spiegare al personale di non essere coinvolto della lite. Col volto sanguinante, avrebbe abbandonato il locale notturno per raggiungere l'ospedale dove gli è stata data una prognosi di trenta giorni. Così ha sporto denuncia per lesioni aggravate.