I Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato durante la scorsa notte, verso le 4:30, a Sestu , in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia , un 36enne del luogo, disoccupato, già noto alle Forze dell'ordine.

I militari erano intervenuti presso l'abitazione dell'uomo a seguito di una richiesta della madre convivente. La donna ha raccontato come suo figlio aveva assunto da alcuni anni nei confronti di tutti i componenti della famiglia una serie di condotte aggressive , con reiterate minacce, ingiurie e violenze fisiche che avevano causato nella denunciante uno stato di ansia e di timore costante per la propria incolumità e per quella dei propri cari.

Poco prima, ubriaco , il 36enne l'aveva anche aggredita verbalmente e minacciata di morte , rivolgendo infine la propria rabbia su mobili e suppellettili di casa, causando ingenti danni.