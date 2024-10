Lagardère Travel Retail ha inaugurato oggi, venerdì 17 maggio 2019, col punto vendita Natoo - Healthy All The Way, nell’area check-in dell’Aeroporto di Cagliari, aperto il 28 aprile scorso.

Con una superficie totale di 160 mq, il punto vendita Natoo al ‘Mario Mameli’ è il quinto ad aprire in Italia, dopo quelli già presenti alla stazione ferroviaria di Padova, all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, alla stazione Termini di Roma e allo scalo aeroportuale di Fiumicino.

Il concept Natoo è stato ideato per proporre ai viaggiatori alternative ‘healthy’ a pizza, pasta e dolci. L’originalità della sua offerta sta nella combinazione unica di succhi di frutta fresca, centrifugati e smoothie, cibo sano, una piccola selezione di souvenir locali e uno shop di fiori. Presenta, inoltre, il meglio di quanto la Sardegna ha da offrire, inclusi prodotti biologici certificati. Le insalate vengono preparate con frutta e verdure fresche e di stagione. La proposta salata comprende formaggi, vini locali, come anche originali sandwich preparati con ingredienti sardi di alta qualità, mentre la proposta dei dolci offre dessert e pasticceria basati su ricette locali, croissants ripieni di marmellata sarda bio ai frutti di bosco, mirto, fichi d’india, arance e miele, da abbinare a una selezione di caffè e miscele bio.

Il menu soddisfa le necessità di ogni cliente con la possibilità di mangiare sul posto o di usufruire del servizio da asporto e propone anche cibi senza glutine o lattosio, vegetariani e vegani, per adattarsi alle esigenze alimentari di ciascuno.

L’offerta retail è stata ideata su misura per la città di Cagliari, con una selezione unica di tazze souvenir decorate in stile sardo e con il negozio di fiori freschi e colorati che caratterizza lo stile di Natoo.

“Siamo orgogliosi di iniziare a lavorare con l’Aeroporto di Cagliari e di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società”, ha affermato Lucio Rossetto, CEO Lagardère Travel Retail Italy. “Ne condividiamo l’ambizione e anche la visione. Con questa apertura vogliamo da una parte sviluppare l’offerta di ristorazione con un format moderno e innovativo, dall’altra rafforzare le radici con il territorio. Natoo è un idea del team italiano di Lagardère, pensato per le esigenze di un viaggiatore consapevole e attento alla salute, la cui offerta si integra e rafforza accogliendo eccellenze e prodotti freschi del territorio. Anche per questo è stato recentemente premiato come miglior format di travel retail ai Foodservice Awards”.

Alberto Scanu, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “L’apertura di Natoo nel nostro aeroporto ci consente di ampliare qualitativamente e quantitativamente la già ricca offerta di punti ristoro recentemente rinnovati. Siamo certi che i passeggeri e i visitatori del principale scalo aereo sardo sapranno apprezzare la selezione di prodotti freschi, sani e in buona parte locali che Natoo propone in un ambiente particolarmente accogliente, luminoso e colorato, come quello degli spazi che inauguriamo oggi grazie alla collaborazione con Lagardère Travel Retail”.

Lagardère Travel Retail è una delle quattro divisioni del gruppo francese Lagardère. È leader globale all’avanguardia nel settore delle vendite in luoghi di viaggio, attivo con 4.600 punti vendita in aeroporti, stazioni ferroviarie e altre concessioni in 35 paesi del mondo con le sue tre linee di business: Travel Essentials, Duty Free & Fashion e Food Service. Genera un fatturato annuo di 4,9 miliardi di euro, gestiti direttamente.

Lagardère Travel Retail ha un approccio olistico unico che mira a superare le aspettative dei passeggeri durante il loro viaggio e a ottimizzare gli asset dei locatori e i brand dei partner.