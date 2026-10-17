

Shanghai, 17 ott. (Adnkronos) - Uscita di scena a sorpresa nel torneo Atp di Shanghai. Il tedesco Alexander Zverev, numero uno del tabellone e prossimo numero uno del mondo visto lo stop per infortunio di Jannik Sinner, è stato battuto in semifinale da Alejandro Davidovich Fokina, 25esima testa di serie, per 5-7, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di gioco.

Il 27enne di Malaga ora sfiderà in finale il vincente della sfida tra Rafa Jodar e Daniil Medvedev. Il ko di Zverev consente a Sinner di mantenere lo scettro di numero 1 del tennis mondiale ancora un po'. L'appuntamento per il sorpasso è rimandato quindi al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Sarà una finale tutta spagnola, invece, a Shanghai con Rafael Jodar che ha battuto Daniil Medvedev in semifinale raggiungendo così il connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Jodar si è imposto sul russo con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 44' di gioco.

