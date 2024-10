- CITTÀ DEL MESSICO, 25 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni integrate nei settori IT e delle comunicazioni, ha dato oggi il via al Broadband User Congress 2024 a Città del Messico.

ZTE ha ospitato il Broadband User Congress sul tema "Empowering Broadband Collaboration" dal 22 al 23 ottobre 2024. Hanno partecipato all'evento illustri opinion leader, partner del settore, analisti di spicco IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE, operatori di primo livello e altri player ancora, per condividere i loro insight chiave. Questo evento della durata di due giorni ha attirato oltre 500 partecipanti da più di 20 paesi e ha visto gli interventi di più di 30 relatori che hanno discusso argomenti quali tendenze di sviluppo delle telecomunicazioni e della banda larga, ecosistema della banda larga, tecnologia Wi-Fi, casi d'uso della banda larga e altro ancora.

"Ci impegniamo a liberare il pieno potenziale delle reti degli operatori, a migliorare le esperienze degli utenti e a creare un'infrastruttura agile e pronta per il futuro che favorisca sia l'efficienza che la crescita", ha sottolineatoXiao Ming, Presidente Overseas presso ZTE. "In questa era digitale in rapida evoluzione, siamo in prima linea, pronti a cogliere ogni opportunità di innovazione e successo".

Nel corso dell'evento ZTE e gli operatori hanno discusso le strategie di promozione di operazioni di valore in un mercato altamente competitivo, con particolare attenzione alla crescita dell'ARPU (ricavi medi per utente).

ZTE ha inizialmente proposto di ottimizzare la base di utenti offrendo una gamma di soluzioni — Gigabit + Mesh, 2-Gigabit + Mesh + STB e All-Optical Mesh + NAS + IPC — tutte progettate per fidelizzare i clienti base, convertire i clienti di fascia media e aumentare il numero dei clienti premium, con conseguenti miglioramenti complessivi dell'ARPU.

Il secondo obiettivo era quello di ampliare un sistema utente di alta qualità. ZTE ha delineato varie strategie per attrarre, fidelizzare e coinvolgere gli utenti di fascia alta attraverso un marketing di qualità, esperienze utente eccezionali e installazioni integrate. Inoltre ZTE ha esplorato varie opportunità nei mercati ToB per ampliare ulteriormente la sua base di utenti di alto valore.

ZTE ha quindi presentato una soluzione volta ad accelerare la modernizzazione della rete leggera — ottimizzando la condivisione delle risorse di rete per ridurre i costi, rendendo visibili e gestibili le reti ODN passive e assistendo gli MSO nella transizione da HFC a FTTH. ZTE ha presentato una soluzione avanzata per reti di trasporto leggero che consente notevoli riduzioni dei costi, supportando al contempo reti leggere e flessibili.

Inoltre ZTE ha proposto una soluzione IP e ottica economicamente conveniente, studiata per ridurre al minimo sia le spese in conto capitale che quelle in conto operativo per i clienti.

Per quanto riguarda i costi operativi ZTE ha evidenziato una piattaforma di gestione e controllo automatizzati che copre l'intero ciclo di vita della pianificazione, costruzione, manutenzione e ottimizzazione della rete, consentendo agli operatori di semplificare le operazioni e migliorare l'efficienza complessiva.

Grazie a decenni di collaborazione con i clienti latinoamericani e a una profonda conoscenza delle esigenze riguardanti le telecomunicazioni, la strategia di rete a banda larga condotta da ZTE è focalizzata sulla creazione di reti completamente ottiche di nuova generazione che offrano esperienze di servizio migliorate per privati, famiglie e aziende in tutta la regione.

ZTE continua a guidare il mercato globale, classificandosi al primo posto nelle spedizioni di PON CPE e DSL CPE. I suoi PON ONT sono stati classificati "Leader" nelle ultime classifiche FTTP di GlobalData, con oltre 604 milioni di dispositivi CPE spediti in tutto il mondo. ZTE è leader anche nel mercato mondiale degli STB IP, con spedizioni totali al primo posto.

Inoltre ZTE si classifica al secondo posto nella quota di mercato globale PON OLT e 10G PON, e la sua piattaforma TITAN è stata riconosciuta come "Leader" per quattro anni consecutivi da GlobalData.

Non solo: ZTE è leader nelle classifiche del trasporto ottico 5G e ha mantenuto la valutazione "Leader" per la sua piattaforma di pacchetti ottici per otto anni consecutivi.

L'esposizione presenta anche i server altamente performanti ZTE, che forniscono un'infrastruttura di computing completa, sottolineando l'impegno di ZTE nel creare una base digitale completa ed efficiente per vari settori.

Infine, verrà presentata la soluzione UniSite di ZTE, insieme ai suoi prodotti avanzati, che offrono un'estrema semplificazione del sito e un'efficienza energetica ottimale, supportando al contempo l'evoluzione verso le funzionalità 5G-A.

