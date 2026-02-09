Roma, 9 feb (Adnkronos) - "La scomparsa di Antonino Zichichi mi rattrista e lascia un vuoto profondo. Zichichi è stato uno scienziato competente e rigoroso e un uomo di Fede. Le sue lezioni hanno accompagnato generazioni e contribuito a diffondere sapere e conoscenza. Rivolgo ai suoi familiari le mie condoglianze e un pensiero di vicinanza a tutti coloro che hanno collaborato con lui, apprezzandone le doti e la sensibilità". Lo dice presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Zichichi: Fontana, 'cordoglio per grande scienziato, divulgatore e uomo di fede'
9 febbraio, 2026 • 12:13
Roma, 9 feb (Adnkronos) - "La scomparsa di Antonino Zichichi mi rattrista e lascia un vuoto profondo. Zichichi è stato uno scienziato competente e rigoroso e un uomo di Fede. Le sue lezioni hanno accompagnato generazioni e contribuito a diffondere sapere e conoscenza. Rivolgo ai suoi familiari le mie condoglianze e un pensiero di vicinanza a tutti coloro che hanno collaborato con lui, apprezzandone le doti e la sensibilità". Lo dice presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.