(Adnkronos) - YouStart, la startup romana, è la prima in Italia ad aver sviluppato soluzioni per Apple Vision Pro, che porteranno molti vantaggi in diversi settori business.

Roma, 25 novembre 2024. Un’esperienza sempre più immersiva e “tailor made”. Il nuovo Apple Vision Pro, uscito nella prima metà del 2024 sul mercato internazionale, fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico per offrire funzioni ed esperienze personalizzate ed emozionali che trasformano il modo in cui le persone lavorano, rimangono in contatto, fruiscono di contenuti e molto altro. La tech company romana YouStart con l’ausilio di Antonio De Lorenzo, professore ed esperto in tecnologie immersive, hanno anticipato i tempi, importando Apple Vision Pro in Italia per iniziare i primi test. Oggi è la prima azienda ad aver già sviluppato soluzioni tecnologiche che sfruttano le grandi potenzialità di questo sistema.

«È un visore per la realtà mista – spiegano Federico Di Condina e Tommaso Frante, fondatori di YouStart – che produce nuovi ambienti e visualizzazioni in cui oggetti virtuali e fisici coesistono ed interagiscono tra di loro in tempo reale. Apple Vision Pro permette grandi vantaggi soprattutto nel settore business. Indossandolo, infatti, si può lavorare o collaborare usando le app in un’area di lavoro infinita e ci si immerge in esperienze che sfidano l’immaginazione. È importante specificare che non stiamo parlando di Metaverso. Apple Vision Pro sfrutta la potenza di visionOS, un rivoluzionario sistema operativo con un’interfaccia spaziale molto intuitiva e un sistema di input che consente di navigare fra i contenuti usando gli occhi, le mani e la voce. Siamo orgogliosi di essere tra i primi a portare in Italia questo dispositivo avanzato. Noi di YouStart siamo riusciti a utilizzare lo stesso software Unreal Engine con cui finora sviluppiamo e renderlo compatibile con Apple Vision Pro».

Questo innovativo visore presenta una tecnologia che può diventare centrale per molte imprese del mondo business grazie all’opportunità di “osservare e vivere” un prodotto in realtà aumentata, rendendo gli acquisti più coinvolgenti ed esperienziali. «La grande rivoluzione di Apple Vision Pro – sottolineano Di Condina e Frante – è che rispetto agli altri visori è un vero e proprio computer che proietta direttamente nei nostri occhi qualsiasi cosa, rendendola vera. Un’applicazione particolarmente efficace di Apple Vision Pro è nel campo dell’arredamento, perché trasforma il modo in cui le persone interagiscono con gli spazi e i mobili. Grazie alla realtà aumentata e virtuale, il processo di scelta e personalizzazione dei mobili diventa più intuitivo e coinvolgente. Attraverso il visore le persone possono “vedere” tridimensionalmente un prodotto finito, piuttosto che attraverso un semplice catalogo online. In questo modo possono prendere decisioni più informate e sicure, mentre i professionisti hanno a disposizione strumenti avanzati per offrire esperienze d’acquisto mai viste prima. Si può verificare subito se l’arredo occupa il giusto spazio, se si adatta allo stile della casa e alle aspettative. Sono esperienze coinvolgenti che combinano design creativo e tecnologia avanzata, creando una connessione emotiva e memorabile. E così riducono tempi e dubbi nelle scelte di acquisto».

Il visore di Apple Vision Pro promette di cambiare radicalmente le modalità di acquisto, con grande vantaggio competitivo degli showroom che lo avranno a disposizione, in termini di aumento delle vendite e riduzione di cambi o addirittura di resi. «I clienti – continuano Di Condina e Frante –, utilizzando il visore, possono camminare virtualmente all’interno dello showroom e visualizzare in tempo reale mobili, decorazioni o interi layout di design. Invece di limitarsi a sfogliare immagini su uno schermo, si esplorano showroom virtuali direttamente dal visore, configurando a proprio piacimento anche tutta la collezione di un’azienda. È davvero un’esperienza emozionale: si cammina tra i mobili, si vedono i dettagli dei materiali e si possono spostare gli oggetti con semplici gesti delle mani. E così il processo di scelta è molto più dinamico e realistico. Un altro vantaggio per i punti vendita, da non sottovalutare, è la riduzione degli spazi necessari nello showroom e in magazzino, non dovendo esporre tutto l’inventario né tenere fisicamente molti pezzi. Migliora così anche la logistica generale».

Con Apple Vision Pro, quindi, entra in gioco la realtà aumentata che permette di sovrapporre elementi 3D in più contesti. Questa opportunità diventa ancora più efficace nell’ambito di fiere, congressi ed eventi di settore. I vantaggi economici sono indubbiamente molti. «Apple Vision Pro diventa un forte attrattore che fa aumentare l’ingresso di visitatori nel proprio stand, permette un abbattimento significativo di costi, aumenta il tempo di permanenza nello stand del 50% in più e la chiusura del 30% in più di contratti», evidenziano Federico Di Condina e Tommaso Frante.

I settori business cui è rivolto questo innovativo dispositivo possono essere molteplici, in particolare aziende e professionisti dell’arredamento, design, turismo (ad esempio per vedere in modo immersivo e coinvolgente una destinazione prima di sceglierla), come anche il mondo della formazione, sia universitaria che industriale, con un apprendimento più stimolante e reale. Federico Di Condina e Tommaso Frante, under 30 con una carriera già consolidata nel mondo delle startup, sono i fondatori di YouStart, un’azienda di successo nata con l’obiettivo di avvicinare un prodotto tra azienda e cliente creando una vera e propria esperienza di vendita innovativa. Con sede a Roma, offre servizi di consulenza finalizzati a costruire nuove forme di comunicazione in molti settori di business. La forza di YouStart è il team di sviluppo specializzato nella realtà virtuale e aumentata, composto da professionisti con un’età dai 30 ai 50 anni e con un importante background lavorativo.

Contatti:https://www.youstartxr.com/