

Sana,a, 7 gen. (Adnkronos/Afp) - I separatisti dello Yemen hanno accusato l'Arabia Saudita di aver detenuto arbitrariamente una loro delegazione di alto livello che si era recata a Riad per colloqui in seguito agli scontri nel sud del Paese. "Oltre 50 funzionari del Consiglio di Transizione Meridionale sono stati arbitrariamente arrestati e condotti dai sauditi in una località sconosciuta. Chiediamo il loro immediato rilascio e l'intervento delle Nazioni Unite in Arabia Saudita per la loro sicurezza", ha dichiarato il Consiglio di Transizione Meridionale in una nota.

