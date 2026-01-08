

Riad, 8 gen. (Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto uscire clandestinamente dallo Yemen il leader separatista Aidarous al-Zubaidi, capo del Consiglio di transizione meridionale (Stc), ricercato per tradimento, e lo hanno trasferito in aereo ad Abu Dhabi. Lo sostiene l'Arabia Saudita, mentre gli Emirati non hanno pero ora risposto a questa affermazione, che aggrava ulteriormente le tensioni tra i due vicini della penisola arabica. Secondo una dichiarazione dei militari sauditi, Al-Zubaidi è fuggito dallo Yemen in barca verso la Somalia. Successivamente, funzionari degli Emirati Arabi Uniti avrebbero trasportato al-Zubaidi in aereo ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati.



