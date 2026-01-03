

Riad, 3 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha chiesto alle fazioni meridionali dello Yemen di partecipare ai colloqui a Riad, dopo che una svolta drammatica degli eventi nel sud ha portato l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a uno scontro senza precedenti. Entrambe le potenze del Golfo sono intervenute a favore del governo dello Yemen, riconosciuto a livello internazionale, nella lunga guerra civile del Paese, ma una frattura dell'alleanza le ha viste sostenere diversi gruppi rivali sul campo.

