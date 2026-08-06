

Milano, 6 ago. (Adnkronos) - Wikicasa, società proptech attiva nella raccolta e distribuzione di informazioni immobiliari online, annuncia l'acquisizione del restante 49% di Dokicasa, la piattaforma digitale italiana che semplifica la burocrazia immobiliare, di cui deteneva già il 51% dal 2024, raggiungendo così il controllo totale della società e un valore complessivo del percorso di acquisizione di oltre 2 milioni di euro. Fondata a Torino nel 2021 da Nicolò Martucci e Christian Cannata, Dokicasa sviluppa strumenti digitali per la gestione del ciclo documentale delle pratiche immobiliari, dalla contrattualistica alla firma elettronica, fino alla registrazione telematica e agli adempimenti in materia di antiriciclaggio e privacy. La piattaforma include inoltre un servizio dedicato al Canone Concordato — la formula di locazione a canone agevolato che offre sgravi fiscali ai proprietari e canoni più sostenibili per gli inquilini — e Market Scanner, uno strumento proprietario per l'analisi patrimoniale di immobili e soggetti.

Sostenuta anche dall’aumento dell’adozione da parte delle agenzie immobiliari e dall’integrazione progressiva con l’ecosistema Wikicasa, Dokicasa ha registrato +207% di fatturato nel 2024, +56% nel 2025 e punta a chiudere il 2026 con oltre 1 milione di euro. Sulla piattaforma sono oggi registrati oltre 50.000 utenti e più di 1.000 agenzie immobiliari utilizzano attivamente i suoi servizi, tra cui alcune tra le realtà leader del settore in Italia. Inoltre, Dokicasa è oggi l'operatore con la copertura territoriale più ampia in Italia per il Canone Concordato digitale - 120 comuni in 13 province e un servizio full-digital altamente innovativo. Dokicasa consente alle agenzie immobiliari di gestire digitalmente contratti, firme elettroniche e adempimenti antiriciclaggio, automatizzando alcune attività e riducendo i passaggi manuali. La piattaforma può anche essere personalizzata con il logo e i colori dell’agenzia, mantenendo l’esperienza del cliente finale coerente con l’identità dell’intermediario.

L’integrazione di Dokicasa si inserisce nel percorso di sviluppo avviato da Wikicasa e arriva a poche settimane dall’ingresso di CoStar Group - Inc. (Nasdaq: Csgp), leader globale nei marketplace immobiliari online, nell’informazione, nell’analisi dei dati e nella tecnologia digital twin 3D applicata ai mercati immobiliari - nel capitale della società con una quota di circa il 30%. "Con l’acquisizione totale di Dokicasa non solo completiamo un percorso avviato due anni fa - afferma Pietro Pellizzari, ceo di Wikicasa - ma andiamo a rafforzare anche il progetto di integrazione dei servizi rivolti alle agenzie immobiliari. Oggi non basta solamente dare visibilità agli immobili: gli agenti hanno bisogno anche di strumenti che semplifichino la gestione quotidiana, dal contratto alla registrazione".

“La collaborazione con Wikicasa ha accompagnato una fase di crescita che ci ha portato a superare i 50.000 utenti, più di 1.000 agenzie clienti — tra cui alcuni dei principali gruppi immobiliari italiani come Gabetti, Remax, Vendocasa e Grimaldi — e oltre 3.000 professionisti del real estate che ogni mese utilizzano la nostra piattaforma - commenta Nicolò Martucci, ceo di Dokicasa - Il completamento dell’operazione ci permetterà di integrare maggiormente le tecnologie delle due società e di proseguire lo sviluppo degli strumenti dedicati alla gestione digitale delle pratiche immobiliari". Nell’operazione Wikicasa è stata assistita da Advant Nctm, mentre Lca Studio Legale ha assistito i soci cedenti.

Con l'acquisizione di Dokicasa e il recente investimento di CoStar Group, Wikicasa rafforza la propria posizione di piattaforma costruita con e per gli agenti immobiliari italiani, capace di accompagnarli dalla visibilità sul mercato fino alla gestione operativa di ogni pratica. Nei prossimi mesi proseguirà il percorso di integrazione tra le tecnologie delle due società, con l'obiettivo di offrire un'unica suite digitale capace di seguire l'agente immobiliare in ogni fase del proprio lavoro.

