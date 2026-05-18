

Roma, 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono tre le leve che sosteranno il futuro del nostro Paese: giovani, donne e senior. Noi come Inps abbiamo messo in atto già da tempo parecchie misure concrete e fruibili quali ad esempio per i giovani la nuova app, il portale giovani, l'educazione previdenziale per fare maturare in loro la consapevolezza di costruire insieme in maniera strutturale e stabile il loro futuro. Per le donne il portale genitorialità. E per i senior stiamo andando verso anche le 'senior housing' e quindi cercare di rendere una vita più agevole ai nostri anziani. Queste sono misure che abbiamo già messo in campo, altre le metteremo nei prossimi anni". Così, con Adnkronos, il presidente di Inps, Gabriele Fava, a margine dei Capri Talks promossi da Spin Factor nell'Isola campana.





