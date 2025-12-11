

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Webuild conquista il rating “A”, il massimo assegnato dal programma Climate Change 2025 di Cdp (ex Carbon Disclosure Project), entrando nella prestigiosa “A-List” che include solo il 4% delle oltre 24.800 aziende valutate dal programma su scala mondiale. Il risultato conferma l’eccellenza del Gruppo nella gestione delle tematiche ambientali, rafforzandone ulteriormente la reputazione presso investitori e stakeholder. L’inserimento di Webuild nella A-List è frutto di una strategia climatica solida e integrata da anni nei piani di crescita di lungo periodo, che punta a ridurre l’impatto ambientale e a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei territori in cui il Gruppo opera. La valutazione di Cdp, basata su criteri rigorosi di valutazione della governance, delle politiche aziendali, della gestione dei rischi climatici e delle performance ambientali, rappresenta uno strumento chiave per garantire agli stakeholder trasparenza e comparabilità delle informazioni.

Webuild ha inoltre ottenuto anche la valutazione “B” nella sezione Water Security, compilata per la prima volta nel 2024. Questo risultato evidenzia l’impegno del Gruppo per una gestione responsabile della risorsa idrica, con azioni orientate alla riduzione dei prelievi di acqua dolce e all’ottimizzazione dei consumi, anche attraverso il crescente riutilizzo delle acque. Cdp (ex Carbon Disclosure Project) è una organizzazione internazionale indipendente e no profit che annualmente valuta le aziende per conto di oltre 740 investitori, che rappresentano asset per più di 136 trilioni di dollari. La valutazione considera l’impegno delle imprese nell’identificare e gestire i rischi climatici, nel fissare target ambientali ambiziosi, nel delineare strategie e politiche coerenti e nel comunicare in modo trasparente le performance ambientali.

Webuild ha già ottenuto nel tempo numerosi riconoscimenti internazionali per il suo impegno in ambito Esg. Il Gruppo è già presente nel Mib Esg Index di Borsa Italiana e figura tra i top player di settore nelle principali valutazioni dei rating Esg emesse da organizzazioni indipendenti su scala internazionale, come Iss-Esg (con rating B- livello Prime), Moody’s Esg – ex Vigeo Eiris (livello Advanced), Msci Esg Ratings (AA) ed Ecovadis Sustanaibility Rating (83/100, Gold Medal).

