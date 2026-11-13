

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Il totale dei nuovi ordini acquisiti da inizio anno da Webuild ammonta a 11,1 miliardi. Sono compresi 3 miliardi di gare in cui la società è risultata come miglior offerente. Circa il 75% dei nuovi ordini è stato acquisito in geografie chiave con basso profilo di rischio. La quota residua si riferisce principalmente a progetti sviluppati nell’ambito di programmi infrastrutturali strategici supportati anche da istituzioni e investitori internazionali.

La pipeline commerciale di breve termine del Gruppo ammonta a 99,3 miliardi e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per 24,9 miliardi e gare in fase di preparazione per 14,9 miliardi. Il Gruppo continua a monitorare attentamente le opportunità su mercati strategici come Europa, Oceania, Nord America e Arabia Saudita, dove gode di un "forte posizionamento competitivo". Il contesto globale "offre significative opportunità di crescita per il settore infrastrutturale" si legge in una nota.

Tenuto conto dell’andamento commerciale e operativo e dell’ampiezza e qualità del portafoglio ordini, Webuild conferma la guidance 2026, con ricavi superiori a 13,6 miliardi, Ebitda superiore a 1,2 miliardi, con marginalità in ulteriore espansione, e una solida posizione di cassa netta superiore a 300 milioni a fine anno. La guidance sconta già integralmente gli effetti della termination dei progetti Neom in Arabia Saudita, pienamente assorbiti dall'ampiezza e dalla diversificazione del backlog ed è formulata assumendo che non intervengano variazioni sostanziali dello scenario geopolitico. Le previsioni sono formulate su base standalone ed escludono tutti gli effetti dell’opa su Trevi, compresi gli acquisti di azioni già effettuati. Da ottobre a oggi Webuild ha acquisito 25,8 milioni di azioni Trevi, salendo al 44,41% del capitale.

"In un mondo che chiede sempre più infrastrutture, Webuild continua a crescere: da inizio anno abbiamo acquisito oltre 11 miliardi di nuovi ordini e le gare in attesa di aggiudicazione sono salite a quasi 25 miliardi, segno di una domanda forte proprio nei mercati in cui siamo leader". Così in una nota, l'ad di Webuild Pietro Salini che spiega: "Vinciamo opere di grande complessità come una nuova sezione dell’Ontario Line a Toronto, il Tunnel Subportuale di Genova e la Christchurch Men’s Prison in Nuova Zelanda, e in Zambia siamo preferred bidder per il Lobito Railway Corridor, strategico per il Piano Mattei - afferma . Consegniamo opere che cambiano la vita delle persone, dal primo tratto dell’alta velocità Napoli–Bari alla linea che porta l’alta velocità turca alle porte dell’Unione Europea, fino alle grandi opere idrauliche di Seattle e Kansas City".

Dietro ai risultati raggiunti dal Gruppo, sottolinea Salini, "ci sono oltre 83.000 persone, 22.000 delle quali in Italia, dove da inizio anno abbiamo assunto circa 2.000 nuovi colleghi. Investiamo in innovazione e intelligenza artificiale, insieme alla filiera, per costruire in modo sempre più efficiente. È una crescita che poggia su basi solide: S&P ha confermato il rating del Gruppo, le classifiche internazionali ci vedono primi al mondo nel settore dell’acqua e confermiamo gli obiettivi 2026. E guardiamo avanti con fiducia. Con l’offerta su Trevi, ora obbligatoria e senza condizioni, porteremo nel Gruppo competenze critiche nelle fondazioni speciali e nell’ingegneria del sottosuolo: un rafforzamento anche per le aziende della filiera che lavorano con noi e, per i nostri clienti, una soluzione integrata ancora più competitiva" conclude l'ad.





