

Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - E' il 'matrimonio' con Netflix a offrire "maggiore valore e certezza". Da parte di Paramount Skydance, solo "bizzarrie" che rappresentano una continua distrazione per gli azionisti di Warner Bros. Discovery e per l'industria dell'intrattenimento in generale, e per questo "abbiamo concesso a Wbd una deroga di sette giorni ad alcuni obblighi previsti dal nostro accordo di fusione, per consentire loro di collaborare con Psky per risolvere definitivamente e in modo completo la questione". Lo fa sapere Netflix in un comunicato, in riferimento all'accordo definitivo per l’acquisizione di Warner Bros., compresi gli studi cinematografici e televisivi Hbo Max e Hbo, e a seguito della notizia di oggi dell'avvio di una settimana di trattative tra Warner e Paramount per chiarire le questioni sollevate dagli azionisti di Wbd e consentire a Psky di presentare la sua migliore offerta definitiva.

"Insieme, Netflix e Warner Bros. offriranno più scelta e valore al pubblico" grazie a "una transazione che amplia la capacità produttiva e aumenta gli investimenti in contenuti originali, con conseguente creazione di posti di lavoro a lungo termine", si legge nella nota di Netflix che parla di "un'operazione incentrata sulla crescita" e "non su consolidamenti e licenziamenti". D'altra parte, "abbiamo l'unico accordo firmato e raccomandato dal consiglio di amministrazione".

I finanziamenti esteri alla base dell'offerta di Psky, continua Netflix, "stanno già sollevando serie preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Ci aspettiamo che i revisori governativi di tutto il mondo, tra cui il Cfius e Team Telecom negli Stati Uniti, così come le autorità europee, esaminino attentamente gli investitori mediorientali nel consorzio di Psky". Non solo, per Netflix, Psky sarebbe "ben lungi dall'ottenere tutte le autorizzazioni normative richieste".

Psky, incalza Sky, "ha promesso di ridurre rapidamente la leva finanziaria a seguito dell'operazione proposta, obiettivo raggiungibile solo attraverso tagli di posti di lavoro senza precedenti" e "dopo la fusione, Psky sarebbe sovraindebitata con circa 84 miliardi di dollari di debito proforma totale".

"L'unione di Netflix e Warner Bros. rafforzerà l'industria dell'intrattenimento, preserverà la scelta e il valore per i consumatori e offrirà maggiori opportunità ai creatori", aggiunge Netflix chiudendo il comunicato con un invito agli azionisti di Wbd: "il vostro voto è fondamentale. Votate a favore dell'accordo tra Netflix e Warner Bros".

