

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "La gratuità può apparire agli scettici un termine caduto in disuso, un’ingenua illusione per anime belle ma fuori dalla realtà. Al contrario, le sue azioni sono ispirazione e volano concreto di costruzione del bene comune". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025.

Il Capo dello Stato ha quindi ricordato che il volontariato, genera "valore economico, effetti di moltiplicazione, anche consistenti risparmi per i conti pubblici. Un’altissima quantità di denaro pubblico". Al contrario "è il disinteresse nei confronti delle altre persone, nei confronti della società, a provocare diseconomie, determinando, inoltre, fratture sociali, esclusione, deserto".

"Il volontariato -ha poi sottolineato Mattarella- esprime, in questo senso, anche una dimensione di cittadinanza attiva, partecipe delle finalità indicate dalla Costituzione. La giustizia, premessa della pace, si realizza iniziando dal basso. Da quel che è vicino.

