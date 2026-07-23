

(Adnkronos) - Le telecomunicazioni sono la spina dorsale della società digitale e la base industriale su cui un Paese costruisce servizi, innovazione e competitività. Per questo il nuovo ciclo europeo deve stimolare gli investimenti senza introdurre obblighi tecnicamente irrealizzabili o sottrarre risorse alla modernizzazione delle reti. È la posizione espressa da Vincenzo Ferraiuolo, Head of Eu Affairs di Fastweb+Vodafone, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia.

Il giudizio sul Dna è nel complesso positivo. Dopo anni di regolazione orizzontale, la Commissione riconosce la necessità di una politica industriale pro-investimenti. Un esempio è la gestione dello spettro: l’armonizzazione europea può spostare l’obiettivo delle aste dalla massimizzazione degli incassi pubblici alla massimizzazione degli impegni di investimento.

In concreto, minori esborsi puramente finanziari possono liberare risorse per completare il 5G standalone e preparare le reti future. Gli Stati manterrebbero la responsabilità sulle procedure di assegnazione, dentro un quadro europeo più coerente con gli obiettivi industriali.

Ferraiuolo ha valutato positivamente anche la conferma della regolazione ex ante e del quadro Smp, che hanno sostenuto la liberalizzazione. Ma ha chiesto aggiustamenti per l’assetto italiano, nel quale la principale rete all’ingrosso è affidata a un operatore wholesale only. Un soggetto di questo tipo ha minori incentivi a discriminare tra clienti, ma, se opera in condizioni monopolistiche in alcune aree, può avere interesse a estrarre rendite. La regolazione deve quindi guardare alla sostanza del potere di mercato.

Il Dna, secondo Fastweb+Vodafone, non affronta abbastanza il tema degli incentivi all’innovazione. L’Open Internet Regulation ha garantito un internet aperto e impedito agli operatori di discriminare tra applicazioni, ma contiene rigidità nate quindici anni fa. Le reti 5G standalone consentono oggi di differenziare la qualità del servizio in base alle esigenze dell’utente senza favorire una specifica piattaforma.

Un cliente può avere bisogno, in un determinato momento, di una connessione più performante per una videoconferenza, un consiglio di amministrazione a distanza o un evento affollato. Offrire diversi livelli di qualità del medesimo accesso, in modo trasparente e senza discriminare tra Teams, Netflix o altre applicazioni, dovrebbe essere possibile. Le norme attuali, ha spiegato Ferraiuolo, lo impediscono ancora.

Un altro elemento positivo del Dna è il riconoscimento della necessità di cooperazione tra operatori di telecomunicazioni e grandi piattaforme. Una quota molto elevata del traffico sulle reti è generata da pochi Ott. Il meccanismo di conciliazione previsto dal testo è un primo passo, ma se resta volontario difficilmente potrà risolvere controversie reali.

Molto più critico il giudizio sul Cybersecurity Act 2. Il regolamento rafforza correttamente il ruolo dell’Enisa e la risposta ai rischi cyber, ma deve evitare sovrapposizioni con autorità nazionali che hanno già sviluppato forti capacità tecniche. L’agenzia europea dovrebbe coordinare, non sostituire.

Il quadro delle minacce, inoltre, è cambiato rapidamente. Intelligenza artificiale generativa e tecnologie quantistiche aumentano la velocità e la capacità degli attacchi, indipendentemente dal Paese in cui è stato prodotto l’hardware. Ferraiuolo teme che il regolamento concentri troppa attenzione sulla provenienza delle componenti e troppo poca sul rischio tecnico effettivo.

La previsione di sostituire in tre anni apparati presenti nelle reti mobili, fisse e satellitari è considerata massimalista. Solo in Italia le antenne sono decine di migliaia; in Europa centinaia di migliaia. Nessun Paese ha completato un’operazione analoga in 36 mesi. Stati Uniti e Regno Unito hanno impiegato tempi molto più lunghi e hanno previsto finanziamenti pubblici.

Il rischio è duplice: costi elevati e ritardo negli investimenti. Se gli operatori devono destinare risorse alla sostituzione indiscriminata di apparati che non presentano un rischio concreto, avranno meno capitale per il 5G standalone, la sicurezza avanzata e il 6G. Per Fastweb+Vodafone, le misure di mitigazione devono quindi essere proporzionate al rischio e tecnicamente realizzabili.

La sovranità digitale, dal punto di vista industriale, non può significare soltanto eliminare componenti. Deve creare le condizioni perché le reti europee continuino a innovare, sostenere la crescita e rispondere alle nuove minacce.

