

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Esprimo il mio plauso e il mio ringraziamento alla Polizia per la tempestiva operazione che ha portato all’arresto di due uomini trovati in possesso di armi, a Viterbo, a poche ore dal trasporto della macchina di Santa Rosa. Un intervento che conferma la costante attenzione, l’impegno e la professionalità delle nostre Forze dell’Ordine nella tutela della sicurezza dei cittadini". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

