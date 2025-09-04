

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Ancora una volta la professionalità delle forze dell’ordine e la tempestività dell’azione della magistratura hanno garantito la sicurezza dei cittadini. Tuttavia la vicenda di Viterbo, gli arresti e quello che sta emergendo richiedono un approfondimento. Per questo alla ripresa dell’attività parlamentare chiederemo al governo di riferire sull’accaduto per comprendere la reale portata, i pericoli e le implicazioni internazionali degli arresti e dell’operazione". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

