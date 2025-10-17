Milano, 17 ott. (Adnkronos) - La decisione della giudice per l'udienza preliminare di Milano Tiziana Gueli di sospendere, sicuramente per alcuni mesi, il procedimento che vede indagata per truffa aggravata all'Inps la ministra del Turismo Daniela Santanché in attesa che la Consulta decida sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato, sospende anche la prescrizione. Lo spiegano fonti legali.
Visibilia: sospensione procedimento Santanché ferma anche la prescrizione
17 ottobre, 2025 • 10:23
Milano, 17 ott. (Adnkronos) - La decisione della giudice per l'udienza preliminare di Milano Tiziana Gueli di sospendere, sicuramente per alcuni mesi, il procedimento che vede indagata per truffa aggravata all'Inps la ministra del Turismo Daniela Santanché in attesa che la Consulta decida sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato, sospende anche la prescrizione. Lo spiegano fonti legali.