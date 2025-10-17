

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha tentato di opporsi, depositando in aula una memoria contro la decisione della gup di Milano Tiziana Gueli di sospendere il procedimento che vede indagata per truffa aggravata all'Inps la ministra del Turismo Daniela Santanché in attesa che la Consulta decida sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato.

Con un atto tecnico, i pm Luigi Luzi e Maria Giuseppina Gravina parlano di richiesta "anomala" e citano il precedente del processo sulla cosiddetta 'trattativa Stato-mafia' e sostengono che con riferimento alle e-mail dirette all'imputata Santanchè, consegnate dai dipendenti, "trattasi di documenti tesi unicamente ad evidenziare che i dipendenti, nel periodo in cui erano in cassa integrazione Covid, avevano di fatto continuato a lavorare. Tale circostanza è già ampiamente emersa dalle dichiarazioni dei lavoratori stessi, dalle conversazioni registrate tra la Bottiglione, Kunz e Concordia, dall'istruttoria svolta dall'Inps nonché da tutti gli altri elementi emersi dall'indagine, atti dei quali non è in discussione l'utilizzabilità nel presente procedimento".

Anche per quanto attiene alle conversazioni tra presenti registrate da Moschini e consegnate agli inquirenti, "si rileva che le circostanze di fatto contenute nelle registrazioni, sono già oggetto delle dichiarazioni rese da Moschini e dagli altri lavoratori sentiti a sommarie informazioni". Per i pm, al di là della questione sollevata dalla difesa, "la complessiva valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e sottoposti alla valutazione del gup posso condurre al rinvio a giudizio degli imputati".

