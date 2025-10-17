

(Adnkronos) - In particolare nel procedimento che vede l'Inps parte offesa, i difensori di Daniela Santanchè e del compagno Dimitri Kunz d'Asburgo-Lorena, hanno chiesto l'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali registrate da un ex dipendente Eugenio Moschini ed acquisite al fascicolo delle indagini, sostenendo "la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza" e "l'inutilizzabilità delle comunicazioni - acquisite al fascicolo delle indagini - avvenute via mail e whatsapp in cui la senatrice risulta essere mittente o destinataria, con contestuale e subordinata eccezione di nullità delle relative attività acquisitive".

Nell'indagine, coordinata dai pm milanesi Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, risultano coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo - e quindi continuando a lavorare - causando un 'danno' di oltre 126 mila euro versati dall'ente pubblico.

Il fascicolo era nato dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, la quale aveva registrato le conversazioni con il compagno della Santanché e aveva raccontato di aver continuato a lavorare quando, dal marzo 2020 fino a novembre 2021, era invece ufficialmente in cassa integrazione a zero ore nel periodo Covid. Uno schema che sarebbe stato replicato per sei ex dipendenti di Editore e altri sei di Concessionaria.

