Milano, 17 gen. (Adnkronos) - La gup di Milano Anna Magelli ha dato l'ok a tre patteggiamenti nella decisione con cui ha disposto il processo per la ministra del Turismo Daniela Santanché, più 15 persone fisiche e la società Visibilia srl in liquidazione. Federico Celoria, ex consigliere di amministrazione, ha patteggiato due anni con la sospensione condizionale della pena, mentre la società Visibilia Editore spa ha patteggiato 63.300 euro di sanzione e 15.000 euro di confisca come risarcimento, la Visibilia Editrice srl 30.000 euro di sanzione e 10.000 di confisca.