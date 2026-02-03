

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - "Ero stufo di essere l'unica pecora nera". Lo afferma Gianfranco Vitulo, ex sindaco di Visibilia, sentito come testimone dell'accusa nel processo sulla società che vede tra gli imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di falso in bilancio. E' lui, il solo, nel 2016 e nel 2017, a esprimere all'interno del collegio sindacale opinioni contrarie all'approvazione del bilancio della quotata. Tra i punti dubbi: i valori iniziali dell'avviamento e le imposte anticipate. Nel 2018, invece, fa inserire una frase 'paracadute' in cui raccomanda "un attento e continuo monitoraggio del piano" e si allinea alla maggioranza.

"Nel 2018 ero stufo di fare dissenting opinion, i dati che contestavo li avavano tutti, il tribunale, la Guardia di finanza, gli organi di vigilanza, le mie perplessità non sono mai state prese in considerazione neppure dalla società di revisione. Ero stufo di essere l’unico che contestava questi bilanci" si lamenta il testimone, rappresentante dei soci di minoranza che, nel 2016, erano in aperto contrasto con i rappresentanti della maggioranza.

"Avevo forti pressioni perché i miei sentiment turbavano il mercato" dice l'ex sindaco che parla di un solo episodio e poi, di fronte a una domanda puntuale del Tribunale sul termine e sugli autori delle pressioni non sa rispondere e sfuma: "Mi veniva detto che potevo essere responsabile se il titolo subiva delle fluttuazioni". Quindi dopo due anni di 'opposizione', "Non ho manifestato contrarietà nel 2018 perché avevo inserito la frase" conclude.

