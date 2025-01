Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ha manomesso per anni i bilanci della sua azienda: è un’accusa gravissima che la magistratura ha rivolto alla ministra Santanchè e per la quale ora dovrà affrontare un processo. Per questo non può rimanere al suo posto e deve dimettersi. Anche la premier Meloni deve pretendere che lasci. Sarebbe davvero uno strano Governo, quello dei 'patrioti' che umilia e offende le istituzioni". Lo afferma Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.