

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Immagini di donne, commenti volgari e sessisti e un linguaggio che fa rivoltare lo stomaco. Ancor più, se possibile, oggi, che si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma anche pagine nate con l'intento di discutere della parità di genere e dei casi di violenza dove utenti sminuiscono il fenomeno del femminicidio e gridano al nazi-femminismo.

E' il caso di pagine che danno voce a "un tema spesso ignorato: la violenza che colpisce anche gli uomini, senza negare quella che colpisce le donne", come scrivono, ad esempio, gli amministratori del gruppo 'Maschicidio e Violenza femminile', una pagina che viene definita "antisessista e, per sua natura, antifemminista". Nella bio si legge: "Crediamo nell'equità reale, non in ideologie che creano divisione o gerarchie tra vittime". Il gruppo viene descritto come un luogo virtuale dove "si discute con rispetto, si cercano verità scomode e si rifiutano narrazioni unilaterali". Peccato che poi, sotto un post con la prima pagina di un quotidiano che titola 'Fermiamo la strage', accompagnata dall'immagine di una mano e di un nastrino rosso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, compaiano commenti del tipo: "Una strage sono le morti sul lavoro, le morti sulle strade! I femminicidi no", seguito da: "Ma quale strage" e: "Io fermerei la strage di omicidi degli uomini. Basta nazi-femminismo". "Miiiii, la strage", si legge ancora. E poi: "Povere donne non direi, visto che ammazzate i figli". Per concludere con: "Ormai va di moda dire che ogni giorno in Italia viene uccisa una donna. Poro mondo".

Ma non si tratta dell'unico caso. Dopo l'oscuramento di gruppi nei quali gli iscritti condividevano immagini e commenti dai toni inequivocabili sulle donne, tra cui anche fidanzate e sorelle, sui social il fenomeno continua e si ripropone, magari con nomi e grafiche nuove, ma con modalità simili. È il caso del gruppo 'Alboreto is nothing 3.0', una pagina sulla quale vengono pubblicate immagini di donne più o meno conosciute, accompagnate da didascalie e commenti dai toni esplicitamente sessisti: "Chiedo scusa ma lei e i suoi fiaschi sono sempre stati il mio sogno", scrive uno degli amministratori del gruppo postando una foto di Laura Pausini sul palcoscenico, in miniabito e leggings total black. Tra i commenti, "Anche a me fa andare fuori di testa con quei fiaschi enormi", seguito da due emoticon a forma di pera; "dite ciò che volete....ma un giretto ci si fa volentieri, anche due o tre", aggiunge un altro utente.



In un post con un'immagine della comica Valeria Graci ritratta su una poltrona, vestita con un lungo cardigan grigio, l'amministratore scrive: "Lei mi ha sempre attizzato". E via una sfilza di commenti: "M'arrapa", scrive un utente; "Tanta", aggiunge un altro. "Fighissima", il commento più elegante. In un post dedicato all'attrice Vittoria Puccini interviene anche un'utente donna. Alla didascalia "Una delle attrici più sensuali della sua generazione", risponde: "Insomma... veniva a scuola con me...". Scatta una raffica di repliche: "Tu invece come sei?", domanda un utente; "Le secche secche per me hanno un certo fascino", scrive un altro utente. Finché qualcuno taglia corto: "I giudizi sulle donne lasciateli a noi maschi ok?". Uno dei punti più beceri riguarda il post dedicato alla ginnasta Giorgia Villa, con uno scatto nel quale lei appare come testimonial del Parmigiano Reggiano. L'atleta posa in spaccata su quattro forme di parmigiano. La didascalia: "Quando il reggiano ha più sapore....".

In un altro post viene pubblicato il reel di una ragazza che sfila in abbigliamento intimo. Il primo commento: "Abbiamo il nome della suina??", a cui segue: "Nome cognome numero di telefono Instagram facebook yuporn!?". E ancora: "Come ballano quelle bocce", a cui segue: "Imbarazzante. Con una così non saprei da dove iniziare. Sicuramente farei la fine del buon Gineprio. Meglio farsi una pugnetta un pochino prima....". Un post è poi dedicato a Caterina Balivo. Didascalia: "Quando la Balivo tolse il titolo di Miss Piede D'Oro alla Ventura", a cui segue: "Pagherei per leccarle i piedi!!" e "Da sbattere come un tappeto".

