

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Il consenso deve essere libero, attuale ed effettivo: non simulato, non viziato e sempre contestuale alla condotta. È una riforma ormai indispensabile per tutelare davvero la libera autodeterminazione della persona”. Così Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia e relatrice della legge sulla violenza sessuale approvata oggi all’unanimità alla Camera.

“La nuova norma - prosegue - fa chiarezza in un ambito delicato, adeguando la norma alla convenzione di Istanbul ed alla giurisprudenza ormai prevalente che ha messo al centro il consenso superando la vecchia impostazione, eliminando dubbi interpretativi e riducendo ogni eccesso di discrezionalità. Seguiamo l'evoluzione dei comportamenti sessuali mettendo al centro la libertà della persona. Vogliamo evitare sentenze difficilmente comprensibili che nel passato hanno dato la sensazione di lasciare impunite le violenze sessuali”.

“Oggi il Parlamento ha dato prova di buona prassi istituzionale, scegliendo di far prevalere ciò che unisce rispetto a ciò che divide. È un segnale importante in una stagione di riforme che richiede responsabilità e buon senso da parte di tutti. Come dimostrato dal presidente Meloni che ringrazio per aver seguito personalmente l'iter del provvedimento, Fratelli d'Italia e la maggioranza sono sempre pronti a collaborare per leggi a difesa della libertà e riforme che non abbiano il sapore del pregiudizio ideologico”, conclude.

