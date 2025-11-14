

Roma, 14 nov (Adnkronos) - L'approdo in aula alla Camera della Pdl su violenza sessuale e libera manifestazione del consenso slitta da lunedì 17 a martedì 18, al termine delle votazioni. La ha annunciato a Montecitorio la presidente di turno Anna Ascani spiegando che, secondo le intese intercorse trai gruppi, l'esame del provvedimento partirà da mercoledì 19 novembre. Lunedì 17, dalle 15, all'Odg dell'aula è previsto il decreto migranti.



