

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Siamo però di fronte ad un fatto inoppugnabile. È stata sfiduciata la presidente del Consiglio ed è stata sfiduciata la ministra Roccella ed è stato sfiduciato il ministro Nordio, proprio da Fratelli d'Italia e dalla Lega, perché non si capisce, se l'accordo è ancora in piedi, perché sia stata fatta questa scelta al Senato. Quindi se quell'accordo c’è ancora e se sono in buona fede coloro che quell'accordo lo hanno portato avanti, evidentemente c'è qualcuno che li ha sfiduciati e questo qualcuno siede da quella parte dell'emiciclo. Questa è un’evidente sfiducia nei confronti della Presidente del Consiglio. Penso che i colleghi ne debbano trarre le conseguenze”. Lo ha detto in Aula alla Camera Debora Serracchiani, responsabile nazionale Giustizia del Partito democratico, dopo la battuta d'arresto al Senato sulla proposta di legge sul consenso libero e attuale nei casi di violenza sessuale.

“Riteniamo che questo comportamento - prosegue - sia inaccettabile. Non tiene conto di un accordo politico fatto nell’interesse delle donne, nell’interesse di chi soffre e che da questi due provvedimenti aveva e ha la possibilità di avere una risposta e un quadro normativo chiaro. Mi appello alla presidenza della Camera affinché si sottolinei quanto sia inopportuno ciò che sta accadendo al Senato”.

“Quando un provvedimento passa all’unanimità con un accordo politico chiaro, con la volontà delle leader di approvarlo, e lo approviamo tutti insieme, è inaccettabile che al Senato si fermi questa volontà. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si possa approvare anche il provvedimento sul consenso libero e attuale, perché serve alle donne contro la violenza”, conclude.

