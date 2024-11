Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Le parole puntuali e inequivocabili del presidente Mattarella sono un monito per tutti, denunciano il ritardo del nostro Paese nella lotta alla violenza contro le donne e indicano i punti fermi irrinunciabili in termini di diritti, protezione e sostegno. La concretezza delle azioni segna lo spartiacque tra annunci di rito e autentica volontà delle Istituzioni di intervenire in contesti sociali e lavorativi in cui le donne sono in stato di inferiorità e debolezza. La parità di genere è ancora un obiettivo lontano, talvolta anzi vediamo che si allontana e le donne rischiano di perdere spazi di libertà o di non conquistarli mai, siano cittadine italiane o siano donne di recente arrivo in Italia, la cui emancipazione è un’altra grande sfida”. Lo dichiara la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.