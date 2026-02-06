Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Hanno tolto il consenso dalla legge sul consenso. Non erano questi i patti con Meloni. A questo punto meglio non fare la legge". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd.
Violenza su donne: Schlein, 'tolto consenso, non erano questi patti con Meloni'
6 febbraio, 2026 • 16:12
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Hanno tolto il consenso dalla legge sul consenso. Non erano questi i patti con Meloni. A questo punto meglio non fare la legge". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd.