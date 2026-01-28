Roma, 28 gen (Adnkronos) - Sulla legge sul consenso nel reato di violenza sessuale "devono fermarsi. Per fare una legge che fa un passo indietro sulla tutela delle donne meglio non farla affatto". Lo ha detto Elly Schlein, al Tg3, riferendosi al testo Bongiorno appena votato in commissione al Senato.
Violenza su donne: Schlein, 'maggioranza deve fermarsi, così è meglio non fare legge'
28 gennaio, 2026 • 18:43
Roma, 28 gen (Adnkronos) - Sulla legge sul consenso nel reato di violenza sessuale "devono fermarsi. Per fare una legge che fa un passo indietro sulla tutela delle donne meglio non farla affatto". Lo ha detto Elly Schlein, al Tg3, riferendosi al testo Bongiorno appena votato in commissione al Senato.