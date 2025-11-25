

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Sono venuta a fare il mio dovere perché sono una persona che rispetta gli accordi e questo è quello che fa una forza responsabile e di governo". Lo dice ai cronisti la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Montecitorio dopo aver votato il ddl femminicidio.

Schlein ha detto ai cronisti di aver sentito la premier Giorgia Meloni e di averle chiesto di far rispettare gli accordi anche sull'altro provvedimento, ora al Senato, sulla violenza sessuale. Provvedimento che invece non è stato approvato per una richiesta di approfondimento partita dalla Lega. "Ho sentito Giorgia Meloni e le ho chiesto di far rispettare gli accordi", ha detto la segretaria del Pd.

Quella legge, su cui si era raggiunta un'intesa proprio tra Meloni e Schlein, "era stata approvata all'unanimità meno di una settimana fa. Ora sarebbe grave se, sulla pelle delle donne, si facessero rese dei conti post elettorali all'interno della maggioranza. Auspico Meloni faccia rispettare gli accordi".

