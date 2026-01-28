

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Il testo Bongiorno "è un passo indietro rispetto alla giurisprudenza che hanno della Cassazione e della Cedu sul consenso, che è cosa diversa dal dissenso". Lo ha detto Elly Schlein a proposito del Ddl sula violenza sessuale, spiegando: "Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato".

Schlein ha anche sottolineato che "non c è una virgola mediata con Pd, nessuna. Hanno tradito un accordo fatto ed è un problema loro".





