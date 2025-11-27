

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Facendo un nuovo reato ampio, soggettivo e discrezionale rischieremmo una forma di vendetta generalizzata. Stiamo lavorando con l'avvocato Bongiorno per definirlo bene, per evitare che quest reato possa venire usato per motivi economici, di rivalsa e di vendetta". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a 'Ore 14 Sera' su Rai2 sulla legge sul consenso.

