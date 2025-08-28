

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "C’è una questione maschile dietro le chat in cui una folla di anonimi consuma vili aggressioni contro le donne. Alle colleghe del Pd e di tutti i partiti colpite dalla violenza di un mondo maschile in piena deriva identitaria va la mia incondizionata solidarietà. Rubare l’immagine di una donna, manipolarla ed esporla in una chat o in un gruppo chiuso su un canale social non sarà l’ultima frontiera dei mille modi di consumare la violenza sul corpo femminile. Presto ne scopriremo altre. La questione va affrontata sotto due aspetti. Il primo riguarda senz’altro la mancata educazione all’affettività, intesa come espressione di una condizione paritaria nella relazione con l’altro sesso. Un secondo aspetto, non meno importante, riguarda la presunta e illimitata libertà di cui deve godere l’utente di un canale social. Il legislatore deve farsi carico di esigere dalle grandi compagnie che controllano la comunicazione social di attivare dei sistemi di filtraggio dei messaggi e delle immagini". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione.

"Non si dica che è censura: prevenire la violenza da consumare attraverso le immagini -aggiunge- è semplicemente un atto doveroso. Anche nel caso dei social sono dell’avviso che vada previsto il reato di violenza sessuale aggravata".

