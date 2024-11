Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La violenza sulle donne è un'ombra che avanza sulla nostra società ed è nostro compito illuminarla per riconoscerla e combatterla. La prevenzione è fondamentale, ma per prevenire è necessario conoscere e riconoscere innanzitutto i segnali che indicano quando un uomo sta superando un limite che non dovrebbe mai valicare. Riconoscere i campanelli d'allarme fa la differenza tra la vita e la morte. Segnali come il possesso, la gelosia, i comportamenti ossessivi o opprimenti, non devono essere mai sottovalutati perché sono indicatori di una relazione tossica". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Milano al convegno "Donne nel mirino. Riconoscere i reati spia per prevenire la violenza".

"La lotta contro la violenza di genere -ha aggiunto- è una battaglia che possiamo vincere ma solo se lavoriamo insieme perché la violenza sulle donne non è soltanto un crimine ma è un fallimento umano. E se ogni silenzio alimenta il male, ogni voce alza invece un muro contro la violenza".