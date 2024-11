Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sui centri antiviolenza "non mi sembra che ci siano ritardi, noi abbiamo raddoppiato quasi i fondi", che di fatto "vengono erogati dalle Regioni, quindi ci possono essere delle differenze qua e là, ma non mi sembra che ci sia un ritardo, tanto è vero che i centri antiviolenza sono aumentati del 5%, quindi evidentemente i fondi arrivano". Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità Eugenia Roccella, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi.