Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La battaglia contro la violenza sulle donne è una battaglia di tutti. Non può essere una battaglia di sole donne per le donne. Deve essere una battaglia fatta insieme agli uomini. ‘Non tutti gli uomini sono così’ è il messaggio che parte dal nostro dipartimento e che vorremmo veicolassero per dimostrare che molti uomini sono dalla nostra parte e sono dalla nostra parte non solo per difenderci, ma anche per arginare, individuare e assicurare alla giustizia gli uomini potenzialmente violenti. Continuiamo in questa battaglia che non si esaurisce nella giornata odierna, ma che è iniziata ieri e dovrà continuare con forza domani". Così la deputata Laura Ravetto, capo dipartimento Pari opportunità della Lega.